В МЧС сообщили об отсутствии пострадавших в результате пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ

В здании обрушилась металлическая кровля на площади 10 тыс. кв. м

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Пострадавших в результате крупного пожара в ТЦ "Гвоздь" в Улан-Удэ нет. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления (по государственной противопожарной службе) МЧС по Бурятии Андрей Боркин.

"Пострадавших нет на пожаре. Его тушение осложняло то, что здание сложной конструктивной планировки: наружные стены железобетонные, внутри перегородки - частично гипсокартонные, частично шлакоблочные, кровля металлическая, она обрушилась на площади 10 тыс. кв. м", - отметил Боркин.

По его словам, сообщение о возгорании поступило поздно. На момент прибытия первых пожарных расчетов металлические фермы "уже сложились", "происходило интенсивное горение". В настоящее время пожар локализован на площади 22 тыс. кв. м, его тушение продолжается.

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, перекрывавшееся на несколько часов для обеспечения безопасности движение транспорта по дорогам рядом с ТЦ "Гвоздь" полностью восстановлено.

В здании располагается более 100 организацией, большая часть из них - компании по изготовлению и продаже мебели, предметов интерьера. Кроме того, там размещается офис ресурсоснабжающей организации, кабинеты мировых судей Октябрьского района Улан-Удэ и фирма по продаже и ремонту цифровой техники.