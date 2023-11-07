7 ноября, 05:13

В ХМАО два ребенка пострадали в ДТП на федеральной трассе

По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором они ехали, не справился с управлением

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Автомобиль Lexus  на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа съехал в кювет и опрокинулся. Травмы получили два ребенка 10 и 12 лет, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира, 12-летняя девочка и 10-летний мальчик, получили травмы. Следует отметить, что в момент автоаварии дети перевозились с нарушением установленных правил", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, на 644-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе 45-летний водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего машина опрокинулась. Мужчина находился за рулем в утомленном состоянии, добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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