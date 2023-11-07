В Иркутске осудили экс-директора детдома, где подросток насиловал детей

Женщину приговорили к четырем годам колонии

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего директора детдома, из которого в 2021 году поступила информация о том, что 12-летний воспитанник насилует других детей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Иркутской области.

"Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска. Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Являясь должностным лицом, она совершила действия, явно выходящие за пределы ее полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, что причинило тяжкие последствия. Осужденной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В июле 2021 года директора центра, которая о случившемся не сообщила в правоохранительные органы и Минсоцразвития, отстранили от работы. Подростка, подозреваемого в изнасиловании детей, направили в учреждение здравоохранения.

В 2021 году в социальных сетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска склонял к действиям сексуального характера других воспитанников - мальчиков в возрасте трех-пяти лет. В апреле того же года в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и в приемную президента в регионе поступили обращения граждан о халатной работе руководителя учреждения.