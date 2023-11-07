Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего в Красноярске во время заплыва по Енисею

Специалисты обследовали территорию в 5 км вдоль берега реки

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Спасатели нашли тело молодого мужчины, которого унесло течением во время заплыва на реке Енисей в Красноярске. Об этом сообщила служба спасения Красноярского края.

"Спасателями Красноярского поисково-спасательного отряда найдено тело мужчины", - говорится в сообщении.

На острове Татышев в Красноярске молодой мужчина-морж совершал заплыв по Енисею. Его унесло течением. На место выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Они обследовали 5 км береговой линии реки.

Синоптики Гидрометцентра прогнозировали в Красноярске днем 7 ноября до - 6 градусов, ночью - до - 15 градусов.