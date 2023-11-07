В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал один человек

Ранена женщина 1952 года рождения

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Женщина ранена в результате обстрела Петровского района на западе Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"За период с 21:00 6 ноября до 9:00 7 ноября, по информации СЦКК ДНР [Совместном центре контроля и координации вопросов], территория города Донецка 15 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]. В Петровском районе по улице Стаханова ранена женщина 1952 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что Вооруженные силы Украины 55 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. С позиций украинских войск по жилым районам региона было выпущено почти 170 артиллерийских и реактивных снарядов.