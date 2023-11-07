В Херсонской области пять частных домов пострадали из-за обстрелов ВСУ

Всего за сутки зафиксировано свыше 35 прилетов с правого берега Днепра

ГЕНИЧЕСК, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки не менее 35 раз обстреляли из артиллерии район Горностаевки в Херсонской области. В поселке повреждены пять частных домов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципального округа.

"Всего за сутки зафиксировано свыше 35 прилетов с правого берега [Днепра]. В результате артобстрела на улице Первомайской в Горностаевке повреждены сразу пять частных домовладений. В домах выбиты стекла окон, повреждены дверные проемы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из неразорвавшихся боеприпасов обезвредили саперы. "Его удалось безопасно извлечь и вывезти для уничтожения. Пострадавших и разрушений смогли избежать. Продолжаем устранять аварии на электросетях, вызванные обстрелами. За сутки выполнены работы по пяти заявкам жителей райцентра. Запланированы работы еще по трем обращениям граждан. На утро электроснабжением обеспечены все населенные пункты округа", - отмечается в сообщении.

Власти округа также предупредили жителей, что не прекращается активная работа украинских дронов над территориями Горностаевки, Каир и Заводовки.