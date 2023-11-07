В Пакистане в результате нападения на завод буровой компании погибли двое полицейских

Трое получили ранения

ИСЛАМАБАД, 7 ноября. /ТАСС/. Двое полицейских погибли, еще трое пострадали в результате нападения вооруженной группы людей на завод нефтяной буровой компании в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

По его данным, утром не менее 20 вооруженных боевиков попытались проникнуть на территорию завода в округе Дера-Исмаил-Хан. Правоохранители отразили атаку у главного входа. На заводе организовали многоуровневую охрану из представителей полиции и военизированных формирований, которые находились в состоянии повышенной готовности из-за увеличения террористических нападений в стране, пояснил представитель полиции.

Всех пострадавших госпитализировали, информации об их состоянии не приводится. Нападавшие скрылись в холмистой местности, полиция устанавливает их принадлежность к каким-либо группировкам.