7 ноября, 06:56

В Пакистане в результате нападения на завод буровой компании погибли двое полицейских

Трое получили ранения

ИСЛАМАБАД, 7 ноября. /ТАСС/. Двое полицейских погибли, еще трое пострадали в результате нападения вооруженной группы людей на завод нефтяной буровой компании в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

По его данным, утром не менее 20 вооруженных боевиков попытались проникнуть на территорию завода в округе Дера-Исмаил-Хан. Правоохранители отразили атаку у главного входа. На заводе организовали многоуровневую охрану из представителей полиции и военизированных формирований, которые находились в состоянии повышенной готовности из-за увеличения террористических нападений в стране, пояснил представитель полиции.

Всех пострадавших госпитализировали, информации об их состоянии не приводится. Нападавшие скрылись в холмистой местности, полиция устанавливает их принадлежность к каким-либо группировкам. 

Теги:
Пакистан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация