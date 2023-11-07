В Улан-Удэ по факту пожара в ТЦ "Гвоздь" возбудили уголовное дело

Прокуратура Бурятии взяла на контроль проведение проверки по установлению причин ЧП

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Гвоздь". Об этом сообщила заместитель прокурора Республики Бурятия Светлана Козлова.

"Органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - сказала Козлова.

По ее словам, прокуратурой республики организован контроль за ходом проверочных мероприятий по установлению причин возникновения пожара. "Правоохранительными органами проводится осмотр места происшествия. Будет дана оценка работе органов контроля. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавила она.

О горячей линии

Для бизнесменов, пострадавших от крупного пожара в торговом центре, открыли горячую линию, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

"Открыта горячая линия для предпринимателей, пострадавших в связи с пожаром в ТЦ "Гвоздь" В ближайшее время будет организована встреча предпринимателей с профильными ведомствами", - говорится в сообщении.

Обратиться можно по номерам 8(3012) 21-78-79 и 8(3012) 21-78-97.

На месте пожара ликвидировали открытое горение, предпринимателям разрешили доступ в безопасные помещения в сопровождении сотрудников МЧС. "Будет произведена оценка размера ущерба. Со стороны МЧС окажут содействие в получении подтверждающих документов", - отметили в пресс-службе.

Пострадал также главный офис "Энергосбыт Бурятии": компания занимала 2,4 тыс. кв. м в здании, где располагалось более 50 кабинетов и несколько складских помещений. По словам директора территориального подразделения "Энергосбыт Бурятии" - АО "Читаэнергосбыт" - Артема Каширского, усилия сотрудников направлены на минимизацию последствий пожара, чтобы ситуация не повлияла на работу с потребителями электроэнергии. "Мы подбираем подходящее здание, где временно разместим наших сотрудников, уже несколько вариантов у нас есть, решаем вопрос с обеспечением компьютерной и оргтехникой, доступом к базам данных по юридическим и физическим лицам", - приводит пресс-служба компании его слова. Клиентов предупредили, что временно, до 12 ноября, не работает личный кабинет для юридических лиц, а также приостановлены деятельность контакт-центра и прием потребителей в клиентском центре на улице Сахьяновой, 9В - для оплаты за электроэнергию, передачи показаний и решения других вопросов рекомендуется воспользоваться мобильным приложением "Читаэнергосбыт".

Ночью 7 ноября произошел пожар в ТЦ "Гвоздь" в Октябрьском районе столицы Бурятии. Огонь распространился на 22 тыс. кв. м, на площади 10 тыс. кв. м обрушилась кровля. Пострадавших нет.