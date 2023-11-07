7 ноября, 07:14
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили наблюдательный пост и склад с боеприпасами ВСУ на Херсонщине

Как сообщили в оперативных службах, среди украинских военнослужащих есть убитые и раненые

ГЕНИЧЕСК, 7 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили у острова Алексеевский наблюдательный пост и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ, потери ВСУ в живой силе: 12 убитых; САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом в районе населенного пункта Антоновка, потери ВСУ в живой силе: пятеро убитых; наблюдательный пост и склад с боеприпасами в районе острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе: девять убитых и трое раненых", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция украинских войск с шестью солдатами, еще трое военнослужащих ранены, на каховском направлении - место временной дислокации ВСУ с 13 военнослужащими, еще семеро ранены, три машины выведены из строя.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, 6 ноября в течение дня ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по Алёшкам, 14 - по Крынкам, семь - по Сагам, семь - по Песчановке, 12 - по Казачьим Лагерям, восемь - по Корсунке, девять - по Днепрянам и шесть - по Подстепному.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Днепряны, Каховка, Корсунка, Новая Каховка и Подстепное, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. 

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