В Хабаровском крае на трассе спасли тигренка со сломанной лапой

По данным центра "Амурский тигр", у животного нет сопутствующих травм, что может исключить объяснение с наездом машины

ТАСС, 7 ноября. Хромающего тигренка обнаружили на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре водители. Как показал осмотр, угрожающих жизни травм у хищника нет, но из-за малого возраста сохранить ему жизнь будет непросто, рассказал ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"На трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре был обнаружен тигренок, который хромал. Его отвезли в Комсомольск-на-Амуре, нужно было быстро удостовериться, нет ли у него опасных для жизни травм, которые требуют срочного вмешательства. К счастью, таких не оказалось. Сейчас охотнадзор Хабаровского края совместно с ветеринарами будут оказывать животному помощь, организовывать его питание", - рассказал Арамилев.

По его словам, не представляется возможным выяснить, где находится его мать, так как снег засыпал все следы рядом с местом, где нашли животное. При этом версия про наезд машины как причину травмы, остается под вопросом, поскольку у тигренка нет сопутствующих травм.

"Он достаточно маленький, и даже если бы на него наехал велосипед, повреждений у него было бы явно больше. Вообще, в природе тигрята в принципе могут ломать лапы, и тогда самка должна сделать выбор в пользу здорового потомства. Сейчас главное - это наложить шину и приучить его к еде, поскольку в этот период тигрята переходят с молочного питания на мясо. Попозже будет приниматься решение о том, куда его направить на реабилитацию", - пояснил собеседник агентства.

Центр "Амурский тигр" создан Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина. Свою деятельность центр ведет без бюджетного финансирования при спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Центр оказывает помощь организациям, охраняющим амурского тигра. Он занесен в международную Красную книгу.