7 ноября, 07:54,
обновлено 7 ноября, 08:24

Участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Ее объявили в международный розыск

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест участницы Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилы (Люси) Штейн, обвиняемой в распространении фейков о российской армии. Как уточнили ТАСС в суде, обвиняемая объявлена в международный розыск.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Людмилы Штейн, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), сроком на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ. Она объявлена в международный розыск", - рассказала собеседница агентства.

В середине мая прошлого года Штейн была объявлена в федеральный розыск. Преображенский суд Москвы два года назад приговорил ее к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года. Ей было запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них. После этого она покинула Россию. Ранее она также привлекалась к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ. 

Теги:
Россия
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