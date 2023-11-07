Суд Самары начал рассматривать дело о хищении метанола, из которого делали "Мистер сидр"

По данным суда, фигуранты незаконно проникли в хранилище центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области

ТАСС, 7 ноября. Советский районный суд Самары начал рассмотрение дела о хищении спирта, из которого производили суррогат под названием "Мистер сидр". Троим подсудимым продлили меру пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца, сообщает пресс-служба суда на своем сайте.

"Советский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Гребенкина И. С., Егорова А. А., Егорова Д. А., обвиняемых в покушении на кражу 6 тыс. л продукции, содержащей в своем составе метиловый спирт объемными долями от 78,6% до 99,5%, общая стоимость которого составляет 102 293 рубля 46 копеек", - говорится в сообщении.

Подсудимые обвиняются в покушении на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области".

На следующем заседании суд начнет исследование доказательств по делу, представленных стороной обвинения.