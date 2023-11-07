7 ноября, 08:35

В Казань санавиацией доставили двоих пострадавших в аварии под Набережными Челнами детей

Всего в ДТП пострадали семь человек

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Двоих детей, пострадавших в аварии на трассе под Набережными Челнами, в тяжелом состоянии санавиацией доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани, сообщает пресс-служба горздрава Набережных Челнов.

"Двое детей, пострадавшие в ДТП этой ночью, в тяжелом состоянии санавиацией направлены в Казань в ДРКБ. Еще двое - получают лечение в отделении травматологии КДМЦ (Камского детского медицинского цента)", - говорится в сообщении.

Водителей доставили в БСМП, оба находятся в реанимации. Мужчину прооперировали, он в сознании. Травмы второго водителя - женщины - врачи оценивают как средней степени тяжести. Также госпитализировали еще одного пассажира с переломами плечевой кости. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее в пресс-службе ГИБДД по региону ТАСС сообщили, что ночью 6 ноября в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Татарстане, пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Авария произошла на втором километре автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск - Нижнекамск. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем Lada. 

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