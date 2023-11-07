ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд рублей в год

Поддельные деньги распространяли через курьеров в Москве и Санкт-Петербурге, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ФСБ и МВД задержали участников действовавшего в нескольких регионах преступного сообщества фальшивомонетчиков, сбывавших высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Центрального банка РФ номиналом 5 тыс. рублей на территории восьми субъектов: Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым", - сообщили в ЦОС.

"Установлено, что основная часть произведенных фальсификатов реализовывалась посредством теневого сегмента сети Интернет на созданных ОПС площадках и рассылалась в субъекты РФ. Остальная сбывалась путем продажи через курьеров, так называемых закладчиков, и через личные встречи участников ОПС с проверенными покупателями фальсификатов", - сообщили в ЦОС.

Как отметила представитель МВД Ирина Волк, "фигуранты организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте интернета, через который продавали криминальный товар. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок. По имеющейся информации, организация действовала с августа 2018 года". "Объем производимых фальсификатов достигал 1,5-2 млрд рублей в год", - отметили в ФСБ.

Изготовление фальшивок

В ЦОС сообщили, что деятельность ОПС отличалась четким построением и конспирацией, когда рядовые участники не знали о количественном составе преступной группы. Производство фальшивок было разделено на несколько этапов, каждый из которых проходил в пяти различных адресах местонахождения частей типографии. В ходе следственных действий изъяты более 20 млн поддельных рублей, один комплекс высокотехнологического полиграфического оборудования для печати денег, профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот, специализированная бумага с нанесенными на нее водяными знаками, иные комплектующие, используемые для изготовления поддельных денежных билетов, средства связи, флеш-носители, компьютерная техника, банковские карты.

Как отметила Волк, часть злоумышленников в арендованных квартирах наладила печать поддельных купюр, другие отвечали за их оптовый и розничный сбыт. По ее словам, полицейские и сотрудники ФСБ задержали организаторов и активных участников криминальной организации, следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Сотрудники ГУЭБиПК МВД России, их коллеги из нескольких регионов, ГУУР МВД России и сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых на территории Москвы, Московской, Белгородской и Ленинградской областей, Дагестана и Крыма. По местам их проживания и в арендованных квартирах, по данным ФСБ, проведено 144 обыска. "По ходатайству следователя 24 фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Волк.

В ФСБ добавили, что также возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.