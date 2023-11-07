Боксера Иванова доставили в суд для избрания меры пресечения по делу о стрельбе в Москве

Пострадали четыре человека

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпион Европы по боксу Никита Иванов доставлен в Замоскворецкий суд Москвы для избрания меры пресечения по делу о стрельбе у ресторана в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Иванов Н. Ю., обвиняемый в хулиганстве, доставлен в суд", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что ходатайство об избрании меры пресечения пока в суд пока не поступило.

Вечером в воскресенье около ресторана на Шлюзовой набережной Иванов в ходе бытового конфликта пьяный устроил драку, а потом открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате пострадали четыре человека: трое получили огнестрельное ранение, один - перелом костей носа. Нарушителя задержали по горячим следам.