У Пескова нет информации о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией

Служба госбезопасности Грузии ранее сообщила, что гражданин страны был застрелен представителями Южной Осетии при попытке задержания вблизи села Кирбали

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не имеет информации о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией.

"Нет, я не располагаю информацией на этот счет, нет никакой информации", - сказал представитель Кремля журналистам.

Служба госбезопасности Грузии ранее сообщила, что гражданин страны был застрелен представителями Южной Осетии при попытке задержания вблизи села Кирбали. Также сообщается о задержании одного гражданина.

Свою обеспокоенность в связи со случившимся выразили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, а также омбудсмен Леван Иоселиани.