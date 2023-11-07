7 ноября, 09:27

У Пескова нет информации о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией

Служба госбезопасности Грузии ранее сообщила, что гражданин страны был застрелен представителями Южной Осетии при попытке задержания вблизи села Кирбали

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не имеет информации о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией.

"Нет, я не располагаю информацией на этот счет, нет никакой информации", - сказал представитель Кремля журналистам.

Служба госбезопасности Грузии ранее сообщила, что гражданин страны был застрелен представителями Южной Осетии при попытке задержания вблизи села Кирбали. Также сообщается о задержании одного гражданина.

Свою обеспокоенность в связи со случившимся выразили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, а также омбудсмен Леван Иоселиани. 

Теги:
ГрузияРоссияЮжная ОсетияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация