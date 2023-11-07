"Ростелеком" прокомментировал повреждение кабеля связи в Финском заливе

В компании сообщили, что авария не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Связь в Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме, а сама авария на подводной волоконно-оптической линии связи от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

Ранее пресс-служба Министерства экономики Финляндии сообщила, что кабель связи "Балтика" "Ростелекома", пролегающий в экономической зоне Финляндии, оказался поврежден в Финском заливе. Как отметили в пресс-службе "Ростелекома" повреждение кабеля в акватории Балтийского моря было зафиксировано 7 октября 2023 года в 23:30 мск, а место повреждения кабеля находится на расстоянии 28 км от поврежденного 8 октября участка газопровода Baltic Connector.

"Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме. Авария на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области - передача данных организована по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи", - сообщили в "Ростелекоме".

В компании отметили, что после получения информации об аварии службы "Ростелекома" приступили к планированию и подготовке восстановительных работ. Перед проведением работ правительству Финляндии, так как часть маршрута проходит в исключительной экономической зоне этой страны, и всем заинтересованным ведомствам "Ростелекомом" были направлены уведомления о необходимости ремонта и начале работ.

"5 ноября специализированное судно "Спасатель Карев" приступило к проведению восстановительных работ. Ориентировочные сроки - 10 рабочих дней в зависимости от погодных условий. О завершении работ будет сообщено дополнительно", - заключили в пресс-службе.