Главаря действовавшей в Московском регионе ячейки ИГ приговорили к 22 годам

Первые восемь лет заключения мужчина отбудет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Главарь запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), действовавший в Московском регионе, приговорен к 22 годам лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Исламское государство", действующей на территории Московского региона. Установлено, что лидер террористической ячейки Сатторов О. Т. и семь активных участников, исповедовавших радикальное течение в исламе, присягнули МТО ИГИЛ и создали устойчивую вооруженную банду "дмитровский джамаат", - говорится в сообщении. Сатторов приговорен к выплате штрафа в размере 800 тыс. рублей, а также к 22 годам заключения, из которых первые восемь лет отбудет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима.

УФСБ собраны исчерпывающие доказательства причастности обвиняемых к вооруженным нападениям на инкассаторов, в результате чего похищено более 100 млн рублей, часть из которых направлялась членам террористических организаций в Сирийской Арабской Республике.

Сатторов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч. 1, 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или ношение оружия), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству)", - сказали в пресс-службе.

В отношении остальных членов ячейки судебные процессы продолжаются.