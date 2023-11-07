В Краснодаре машину скорой помощи занесло на тротуар при ДТП

Пострадали прохожие

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Авария с участием машины скорой помощи, двигавшейся с включенными спецсигналами, произошла в Краснодаре, в результате чего автомобиль отбросило на тротуар, где пострадали двое прохожих. Об этом сообщается в Telegram-канале Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

"На пересечении улиц 40 лет Победы и 1-го Мая автомобиль марки Hyundai на высокой скорости врезался в скорую. Медики ехали с включенными проблесковыми маячками и сиреной, спеша на вызов к ребенку. Карету скорой от удара занесло и машина "выскочила" на тротуар. Пострадали двое прохожих", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

По данным пресс-службы городского управления МВД России, автомобилем скорой управлял 62-летний водитель, машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом по встречной полосе дороги. За рулем Hyundai находилась 31-летняя девушка, она двигалась на разрешающий сигнал светофора, но, нарушив требования дорожного знака, по предварительным данным, не осуществила поворот направо и продолжила движение.