В Херсонской области задержали члена нацбатальона, участвовавшего в блокаде Крыма

Целями незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана" является нарушение целостности РФ, а также борьба за возвращение полуострова в состав Украины

ГЕНИЧЕСК, 7 ноября. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Херсонской области задержало жителя поселка городского типа Новоалексеевка Херсонской области, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана" (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.

"Установлено, что задержанный добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности функционировавшего на территории Украины "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана", целями которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины", - сказано в релизе.