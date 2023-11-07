7 ноября, 10:16

В Херсонской области задержали члена нацбатальона, участвовавшего в блокаде Крыма

© УФСБ России по Херсонской области/ ТАСС

Целями незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана" является нарушение целостности РФ, а также борьба за возвращение полуострова в состав Украины

ГЕНИЧЕСК, 7 ноября. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Херсонской области задержало жителя поселка городского типа Новоалексеевка Херсонской области, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана" (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.

"Установлено, что задержанный добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности функционировавшего на территории Украины "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана", целями которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины", - сказано в релизе. 

Теги:
РоссияХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
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