Судье из Томской области назначили условный срок по делу о взятке

По одному из эпизодов преступления Виталия Бажилина оправдали

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Судью из Томской области Виталия Бажилина признали виновным по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области.

"Приговором Новосибирского областного суда от 7 ноября 2023 года судья Молчановского районного суда Томской области Виталий Бажилин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ [о получении взятки должностным лицом в крупном размере]", - говорится в сообщении.

По материалам дела, в 2018-2020 годы владелец коммерческой организации перечислил Бажилину 731 тыс. рублей за общее покровительство при ведении деятельности. По второму эпизоду - получении 160 тыс. рублей - его оправдали.

Новосибирский облсуд приговорил Бажилина к семи годам условно со штрафом более 1,46 млн рублей и лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на пять лет.