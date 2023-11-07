Шабутдинов обжаловал свой арест по делу об особо крупном мошенничестве

Таганский суд Москвы ранее арестовал блогера до 16 декабря

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, обжаловала решение о его аресте. Об этом журналистам сообщил адвокат Шабутдинова Никита Апаликов.

"Я подал апелляцию на решение отправить Шабутдинова под стражу. Мы с моим подзащитным считаем его арест незаконным и необоснованным", - заявил защитник. Ранее Таганский суд Москвы арестовал блогера до 16 декабря.

Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело в отношении блогера возбудили следователи МВД. Он вину не признал.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.