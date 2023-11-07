Суд в Петербурге оставил в СИЗО экс-директора НИИ вакцин и сывороток Трухина

Его обвиняют в растрате 436,7 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Суд продлил на три месяца срок заключения под стражей бывшему директору Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктору Трухину, которого следствие обвиняет в растрате 436,7 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Трухина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Срок меры - 7 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

7 сентября стало известно об увольнении Трухина с должности директора НИИ после плановой проверки Федерального медико-биологического агентства России. Через два дня суд отправил ученого в СИЗО по делу о растрате, а 13 сентября ему предъявили обвинение. Следствие полагает, что Трухин своими действиями причинил институту ущерб на сумму 436,7 млн рублей. По информации СМИ, указанные деньги в 2021 году были переведены на счет дочернего предприятия института в Никарагуа - The Latin American Institute of Biotechnology Mechnikov (Латиноамериканский институт биотехнологии "Мечников"). Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, Трухин не признал вину в совершении растраты, но заявил о своем желании активно сотрудничать со следствием.

В пресс-службе судов уточнили, что суд продлил фигуранту меру пресечения, так как правоохранители установили у Трухина наличие гражданства Никарагуа, при этом соответствующие органы он об этом не уведомил. "Кроме того, у следствия есть основания полагать, что Трухин совершил преступление с иными неустановленными лицами либо при пособничестве. По месту регистрации Трухин не проживает", - отметили в пресс-службе.

Сам обвиняемый просил перевести его под домашний арест и заявил, что не намерен скрываться или кому-либо угрожать.