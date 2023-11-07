В Забайкалье в детской больнице отравились шестеро пациентов

Проводится проверка

ЧИТА, 7 ноября. /ТАСС/. Симптомы пищевого отравления появились у шести пациентов Краевой детской клинической больницы в Чите, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

"Утром 7 ноября у шестерых пациентов Краевой детской больницы появились симптомы дисфункции кишечника. Руководителем ведомства подписан приказ о начале служебной проверки. Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю начато эпидрасследование", - сообщили в пресс-службе.

В случае если причиной недомогания пациентов стала некачественная еда, контракт с поставщиком медицинского питания намерены расторгнуть.

Кроме того, доследственную проверку начали сотрудники следственного управления СК РФ по региону. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи опросят руководство и персонал больницы, выяснят, как организовано питание пациентов. Также опросят пациентов с симптомами расстройства кишечника.