Суд рассмотрит жалобу TikTok на штраф за неудаление данных с ЛГБТ-пропагандой

Заседание назначили на 12 декабря

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 12 декабря рассмотрит жалобу соцсети TikTok на решение о штрафе в размере 3 млн рублей за неудаление материала, содержащего пропаганду движения ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении компанией TikTok назначена к рассмотрению на 12 декабря", - сказал собеседник агентства.

Мировой суд 4 октября оштрафовал TikTok на 3 млн рублей. Из материалов дела, оглашенных в суде, стало известно, что причиной для этого был протокол Роскомнадзора, составленный за "пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях". Протокол составили на основе заявления Росмолодежи в Роскомнадзор. Поводом к его составлению стало то, что 10 февраля в TikTok разместили видеозапись, в которой автор говорит об обучении английскому языку через гендерность, а также формирует искаженное представление о нетрадиционных сексуальных отношениях.