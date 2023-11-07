7 ноября, 11:33

В резиденции премьера Португалии проходят обыски

По данным газеты Publico, мэр города Синиш и глава администрации премьер-министра Витор Эшкариа задержаны в рамках расследования деятельности компаний литиевого бизнеса

МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. Португальская полиция проводит обыски в официальной резиденции премьер-министра республики Антониу Кошты в рамках расследования деятельности компаний литиевого бизнеса. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, полицейские также проводят еще около 40 обысков, в том числе в министерствах инфраструктуры и окружающей среды. Уже были произведены аресты. В частности, по данным газеты Publico, был задержан глава администрации Кошты Витор Эшкариа и мэр города Синиш.

Отмечается, что подозреваемыми по делу проходят два министра Португалии.

Предполагается, что дело связано с проектами по добыче лития на севере республики из-за возможной поблажки со стороны правительства страны в отношении компаний. 

Теги:
ПортугалияКошта, Антониу
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