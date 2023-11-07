Суд арестовал боксера Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы

Его вина подтверждается протоколом осмотра места происшествия, показаниями потерпевших и свидетелей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО боксера Никиту Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванову Н. Ю., обвиняемому по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - огласила решение судья Лариса Семенова.

В столичной прокуратуре сообщили, что боксер не признал вину в хулиганстве. Ранее Иванов заявил о готовности компенсировать ущерб пострадавшим, однако позицию о своей вине не озвучил.

Суд арестовал обвиняемого на два месяца.

Вечером 5 ноября около ресторана на Шлюзовой набережной Иванов, будучи в нетрезвом состоянии, в ходе бытового конфликта устроил драку, а потом открыл стрельбу из травматического пистолета. Пострадали четыре человека: трое получили огнестрельные ранения, один - перелом костей носа. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Как сказано в материалах дела, его вина подтверждается протоколом осмотра места происшествия, показаниями потерпевших и свидетелей. Он был судим по аналогичной статье 10 лет назад, получив условное наказание. Ранее служил в полиции, в настоящий момент безработный.

В 2013 году Иванов выиграл чемпионат Европы по боксу.