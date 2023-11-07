7 ноября, 12:15,
обновлено 7 ноября, 12:37

В центре Ростова-на-Дону загорелась кровля двухэтажного дома

© Екатерина Булатова/ ТАСС

Из-за плотной застройки есть угроза распространения огня на соседнее здание

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Кровля двухэтажного дома загорелась в центре Ростова-на-Дону, людей эвакуируют. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

"14:26 мск, Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 83. Загорание двухэтажного жилого дома. По прибытии подразделений установлено, что горит кровля. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составляет 375 кв. метров, его тушат 69 человек, 22 единицы техники.

В ведомстве уточнили, что из-за плотной застройки есть угроза распространения огня на соседнее здание. Пожару присвоен второй ранг. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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