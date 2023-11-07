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7 ноября, 12:22

Суд в Баку приговорил жителя Карабаха к 15 годам тюрьмы по делу о геноциде

Баку, 7 ноября. /ТАСС/. Бакинский военный суд приговорил к 15 годам тюрьмы жителя Карабаха Вагифа Хачатряна, обвиняемого по делу о геноциде. Об этом сообщило информационное агентство "Тренд".

"Председатель Бакинского военного суда Зейнал Агаев зачитал приговор, согласно которому Хачатряну Вагифу Черкезовичу назначена мера наказания в виде 15 лет лишения свободы. Первые пять лет из назначенного срока Хачатрян будет содержаться в изоляторе, оставшуюся часть - в колонии строгого режима", - отмечает агентство. 

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