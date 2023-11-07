Подозреваемого в подготовке теракта подростка арестовали в Самарской области

Злоумышленник планировал совершить поджог школы в целях дестабилизации деятельности органов власти

ТАСС, 7 ноября. Суд арестовал 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Самарской области арестован несовершеннолетний, подозреваемый в приготовлении к теракту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении 15-летнего жителя Сызрани.

По версии следствия, после просмотра видеозаписей в интернете об основоположниках террористической организации, совершавших публичные преступления в школах, у подростка возник преступный умысел, направленный на совершение поджога школы, где он обучался, в целях дестабилизации деятельности органов власти. "После этого, злоумышленник приобрел составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие. Подросток не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку 1 ноября 2023 года его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области", - отмечается в сообщении.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.