В Нидерландах задержали подозреваемого в причастности к убийству арт-дилера из РФ

Речь идет об Александре Левине, тело которого прохожие нашли завернутым в пластиковую пленку в 2013 году в реке Эй в Амстердаме

ГААГА, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала 62-летнего мужчину из Амстердама, который подозревается в причастности к убийству более 10 лет назад арт-дилера из РФ Александра Левина. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

Тело неизвестного, завернутое в пластиковую пленку, было обнаружено случайными прохожими 30 января 2013 года в реке Эй в Амстердаме. Позднее было установлено, что оно принадлежит российскому арт-дилеру. Благодаря анализу ДНК образцов, взятых с тела и пленки, удалось выявить совпадающие частицы, которые привели к задержанию 62-летнего мужчины.

В контексте нового развития событий полиция опубликовала фото Левина и надеется на то, что кто-то сможет сообщить дополнительные сведения о том, где он был или с кем разговаривал незадолго до смерти.

По информации СМИ, Левин занимался сделками в сфере искусства. В 1999 году он был задержан в Нидерландах по обвинению в незаконном ввозе произведений искусства, однако вскоре был выпущен на свободу. Полиция продолжает расследование обстоятельств его гибели.