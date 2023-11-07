В ДТП в Башкирии пострадали шесть человек

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются

УФА, 7 ноября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Республике Башкортостан, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Skoda и Kia травмировано шесть человек, все - взрослые. Им оказывается медицинская помощь, состояние уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дороге затруднений при движении нет, проезд транспорта обеспечен. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.