7 ноября, 12:36

В ДТП в Башкирии пострадали шесть человек

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются

УФА, 7 ноября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Республике Башкортостан, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Skoda и Kia травмировано шесть человек, все - взрослые. Им оказывается медицинская помощь, состояние уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дороге затруднений при движении нет, проезд транспорта обеспечен. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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РоссияБашкортостан
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