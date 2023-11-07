7 ноября, 12:42

Суд 27 ноября начнет рассматривать иск Руслана Белого о снятии статуса иноагента

Заседание запланировали на 09:40 мск

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября начнет рассматривать иск комика и экс-резидента Comedy Club Руслана Белого (признан в РФ иноагентом) к Минюсту России с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Слушания по существу иска Белого Р.В. к Министерству юстиции РФ, в котором истец требует исключить его из перечня иноагентов, назначены на 09:40 27 ноября", - сказали в суде.

Белый был внесен в реестр иноагентов в сентябре. В Минюсте утверждают, что он "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Кроме этого, артист выступил против спецоперации на Украине, формировал негативный образ Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время он проживает в Испании. 

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