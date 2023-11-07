Суд в Донецке приговорил морпеха ВСУ к пожизненному сроку за расстрел людей

Игоря Клещунова признали виновным в убийстве четверых жителей Мариуполя

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Морпех Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Клещунов приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к пожизненному сроку за расстрел четверых жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего военнослужащего 2-й роты 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игоря Клещунова. Он признан виновным по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Клещунова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

По данным следствия, в марте 2022 года Клещунов расстрелял четверых прохожих в поселке Мирный в Мариуполе. От полученных ранений мужчины скончались на месте.

В пресс-службе СК России ТАСС сообщили, что вину в инкриминируемых преступлениях Клещунов признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.