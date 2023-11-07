Суд в Калуге приговорил к пяти годам колонии мужчину по делу о нападении на сотрудниц ОВД

Осужденный является гендиректором предприятия по производству пластмассовой упаковки "Упакснаб"

КАЛУГА, 7 ноября. /ТАСС/. Обнинский городской суд в Калужской области приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима за избиение женщин-полицейских в отделении и попытку завладеть табельным оружием одной из них, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина в ноябре 2022 года, находясь в коридоре отделения МВД в Обнинске, начал вести себя агрессивно, сломал доводчик на двери в дежурную часть, нанес двум женщинам - оперативным дежурным - несколько ударов и попытался завладеть табельным оружием одной из них. Женщины оказали активное сопротивление, на место прибыл наряд полиции.

По информации местных СМИ, осужденный является гендиректором предприятия по производству пластмассовой упаковки "Упакснаб".