В ЮАР на автодороге ограбили министра транспорта

Синдисиве Чикунга рассказала, что один из нападавших приставил к ее голове пистолет, а затем забрал деньги, ноутбук и сумку

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга и два ее охранника ограблены неизвестными на одной из автомобильных дорог в пригороде Йоханнесбурга. Об этом она сообщила во время брифинга.

"Водитель нашего автомобиля заметил, что спустило колесо, он был вынужден остановиться на обочине, чтобы его заменить, - заявила министр. - В момент замены колеса подошла вооруженная группа людей".

По словам Чикунга, один из нападавших приставил к ее голове пистолет, а затем забрал деньги, ноутбук и сумку. Местная радиостанция SABC сообщает, что нападавшие отобрали у охранников два пистолета.

Полиция ведет поиски банды, которая напала и ограбила министра и сопровождавших. На автодорогах ЮАР сейчас в сутки совершается почти 400 нападений.