В Петербурге суд оштрафовал восьмерых мужчин за имитацию операции ОМОН

Инцидент произошел на Невском проспекте

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Суд назначил штрафы восьмерым мужчинам, надевшим форму ОМОН и разыгравшим операцию силовиков на Невском проспекте в центре Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья судебного участка №210 Санкт-Петербурга признала виновными по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) Романа Малышева, Александра Жохова, Ивана Храброва, Александра Демьянова, Илью Барбашина, Андрея Елизарьева, Дмитрия Романцева, Егора Пальцева и назначила наказание в виде штрафа в размере 1,3 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что 28 октября молодые люди у дома №126 по Невскому проспекту имитировали работу силовых структур, "создавая негативный образ работы правоохранительных органов". Они положили группу людей на землю, били палками, использовали страйкбольное оружие, игнорировали правила приличия, демонстрировали неуважение к обществу. При этом некоторые были в одежде, схожей до степени смешения с форменной одеждой сотрудников ОМОН.

"Правонарушители поясняли, что с протоколами не согласны. Они надели черную одежду, берцы, чехлы от бронежилета, а надпись ОМОН означает - отряд мобильный организации настроения", - отметили в пресс-службе. Форменное обмундирование суд постановил конфисковать.

В интернете распространилось видео, на котором мужчины, одетые в форму ОМОН, задерживают стоящую на тротуаре группу людей. Позже оказалось, что имитация задержания была рекламной акцией бизнес-коуча. Кто-то из очевидцев заподозрил обман и вызвал сотрудников МВД.