В Москве легковой автомобиль отбросило на пешеходов после столкновения с машиной такси

По предварительным данным, пострадали три человека, их осматривают медики

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Легковая машина в Москве сбила пешеходов после ДТП, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Столкновение произошло около 16:00. "На улице Серебрякова произошло ДТП с участием двух единиц легкового автотранспорта с последующим наездом на пешеходов. По предварительным данным, три человека получили телесные повреждения, их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.

В столичной прокуратуре уточнили, что в ДТП попали машина такси Hyundai и Lada, которая от удара въехала в пешеходов. "В результате дорожной аварии медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим, в том числе несовершеннолетнему ребенку. Их осматривают врачи", - сказали в надзорном ведомстве. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Позже в прокуратуре уточнили, что госпитализированы двое пострадавших - водитель такси и 12-летний мальчик.