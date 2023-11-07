7 ноября, 14:11
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о нанесении ракетного удара ВСУ впервые с 18 сентября по центру Донецка

По информации представительства ДНР в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские ВС в 16:25 мск выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с 18 сентября нанесли ракетный удар по центральному Ворошиловскому району Донецка.

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Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 16:25 мск выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня.

В предыдущий раз об обстреле Ворошиловского района Донецка сообщалось 18 сентября. Тогда украинские войска нанесли удар по административным зданиям в центре города. 

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