В ДНР сообщили о нанесении ракетного удара ВСУ впервые с 18 сентября по центру Донецка

По информации представительства ДНР в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские ВС в 16:25 мск выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с 18 сентября нанесли ракетный удар по центральному Ворошиловскому району Донецка.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 16:25 мск выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня.

В предыдущий раз об обстреле Ворошиловского района Донецка сообщалось 18 сентября. Тогда украинские войска нанесли удар по административным зданиям в центре города.