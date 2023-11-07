7 ноября, 14:45

Осужденного за хакерство в США россиянина Украинского освободили

Дмитрий Украинский обвинялся в отмывании денег и сговоре для совершения мошенничества с помощью электронных средств связи

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Украинский, ранее осужденный в США за финансовые преступления и хакерство, освобожден из американской тюрьмы и вернулся в РФ. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Украинский уже прибыл в Россию, сейчас самолет с ним приземлился в аэропорту на российской территории", - рассказал он.

Украинский обвинялся в сговоре для совершения мошенничества с помощью электронных средств связи и отмывании денег. Обвинение требовало максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы.

"Однако ввиду абсолютной недоказанности причастности Украинского к этому деянию, а также благодаря слаженной работе адвокатов, правозащитников и МИД РФ обвинение было вынуждено запросить Украинскому лишь 5 лет заключения. Суд зачел ему в срок наказания время, проведенное в тайской тюрьме, и россиянин вышел на свободу", - заверил правозащитник.

Дмитрий Украинский был осужден в Таиланде на 10 лет по обвинению в финансовых преступлениях - хищении средств американцев и их легализации в Таиланде, вину он отрицал. Решение суда вступило в силу в 2019 году, по закону королевства его должны были освободить условно-досрочно. Позднее суд Таиланда удовлетворил запрос США о его экстрадиции. 

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