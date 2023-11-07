Суд приговорил трех танкистов ВСУ к 26 годам каждого за обстрел жилых домов в Мариуполе

Согласно данным следствия, с марта по апрель 2022 года осужденные в составе танкового экипажа обстреляли осколочно-фугасными снарядами административное здание и два многоквартирных дома по улице Куинджи

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил трех танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 26 годам колонии каждого за обстрел жилых домов и административных зданий в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил 25-летнего Алексея Коваля, 24-летнего Андрея Чумака, 29-летнего Валерия Федоровича к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным следствия, с марта по апрель 2022 года осужденные в составе танкового экипажа обстреляли осколочно-фугасными снарядами административное здание и два многоквартирных дома по улице Куинджи в Мариуполе. Местные жители, которые укрывались в подвалах этих помещений, выжили.

По информации надзорного ведомства, военнослужащие признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом).