При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ пострадали не менее шести человек

В оперативных службах ДНР допустили, что под завалами могут находиться люди

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Минимум шесть человек, по предварительным данным, пострадали в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах ДНР.

"По предварительным данным, пострадали не менее шести человек. В одном из зданий находились люди. Не исключено, что под завалами кто-то есть", - сообщили в оперативных службах.

"Стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ центра Донецка есть погибшие. Их количество пока неизвестно", - позднее рассказали в оперативных службах.

В настоящий момент на месте ударов работают спасатели.

В новость были внесены изменения (17:58 мск) - добавлена информация о погибших.