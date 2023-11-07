7 ноября, 14:34,
обновлено 7 ноября, 14:58
Военная операция на Украине

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ пострадали не менее шести человек

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

В оперативных службах ДНР допустили, что под завалами могут находиться люди

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Минимум шесть человек, по предварительным данным, пострадали в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах ДНР.

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"По предварительным данным, пострадали не менее шести человек. В одном из зданий находились люди. Не исключено, что под завалами кто-то есть", - сообщили в оперативных службах.

"Стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ центра Донецка есть погибшие. Их количество пока неизвестно", - позднее рассказали в оперативных службах. 

В настоящий момент на месте ударов работают спасатели.

В новость были внесены изменения (17:58 мск) - добавлена информация о погибших. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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