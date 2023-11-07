Северо-Кавказский федеральный университет возобновил работу после анонимной угрозы

Угроза минирования была ложной

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Общежития и корпуса Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) на Ставрополье возобновили работу после проверки зданий. Сообщение о минировании оказалось ложным, сообщили ТАСС в пресс-центре вуза.

"Угроза минирования была ложной. Все в штатном режиме отработано, все работает", - сказал представитель вуза.

Во вторник днем из-за анонимного сообщения были эвакуированы сотрудники и студенты Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе и его филиалов в Пятигорске и Невинномысске. Эвакуация прошла в зданиях университета и вузовских общежитиях.