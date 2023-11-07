7 ноября, 14:45

Брата Хулио Иглесиаса приговорили к шести месяцам тюрьмы за налоговое преступление

Карлос Луис Иглесиас также должен будет заплатить около €30 млн в виде штрафа и компенсации

МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. Провинциальный суд Мадрида приговорил к шести месяцам лишения свободы Карлоса Луиса Иглесиаса - брата исполнителя Хулио Иглесиаса. Об этом говорится в пресс-релизе Высшего суда региона.

По его информации, юридическая инстанция "приговорила Карлоса Луиса И. к шести месяцам тюрьмы" за преступление против государственной казны. По версии следствия, осужденный, будучи руководителем компании, "не подавал никакой налоговой декларации или [декларации по] доходам от продажи в 2001 году со стороны" этого предприятия трех участков. Брат исполнителя также должен будет заплатить около €30 млн в виде штрафа и компенсации.

Решение суда может быть обжаловано.

80-летний Хулио Иглесиас - один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. На его счету несколько десятков альбомов. 

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