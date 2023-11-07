В Шереметьево задержан пассажир рейса из Гуанчжоу, угрожавший якобы спрятанной бомбой

Пассажир был пьян, во время полета выражался нецензурной бранью, на замечания членов экипажа не реагировал

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали пьяного пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который устроил скандал на борту самолета и на замечание членов экипажа начал угрожать якобы спрятанной под футболкой бомбой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как рассказали в пресс-службе, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, прибывшего из Гуанчжоу в Москву. "Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Кроме того, он заявил, что на поясе под футболкой у него бомба", - пояснили в пресс-службе.

Транспортные полицейские задержали 39-летнего мужчину и доставили его в дежурную часть. "Медицинское освидетельствование установило у гражданина состояние алкогольного опьянения. Взрывных устройств у него обнаружено не было", - добавили в пресс-службе.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Проводится проверка.