В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся склад

При еще одном ударе два человека ранены

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар начался на складе в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"При обстреле Киевского района на Гаражной улице произошло прямое попадание вражеского снаряда в складское помещение с последующим возгоранием", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже в оперативных службах ДНР сообщили о повторном ударе по центру Донецка. "Снова по центру [города] был нанесен удар. Повторный, в тот же район", - сообщили в оперативных службах.

Под обстрел попал маршрутный автобус. "В результате повторного обстрела центра Донецка под <...> [огонь] попала маршрутка, ранены минимум два пассажира", - сообщили в оперативных службах.

Ранее в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщалось, что ВСУ в 16:25 мск выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из реактивной системы залпового огня.

В предыдущий раз об обстреле Ворошиловского района Донецка сообщалось 18 сентября. Тогда украинские войска нанесли удар по административным зданиям в центре города.

Ранее ТАСС сообщали в оперативных службах ДНР, что в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, по предварительным данным, пострадали не менее шести человек, есть погибшие.