7 ноября, 15:44,
обновлено 7 ноября, 16:01
Военная операция на Украине

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся склад

При еще одном ударе два человека ранены

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар начался на складе в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"При обстреле Киевского района на Гаражной улице произошло прямое попадание вражеского снаряда в складское помещение с последующим возгоранием", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже в оперативных службах ДНР сообщили о повторном ударе по центру Донецка. "Снова по центру [города] был нанесен удар. Повторный, в тот же район", - сообщили в оперативных службах.

Под обстрел попал маршрутный автобус. "В результате повторного обстрела центра Донецка под <...> [огонь] попала маршрутка, ранены минимум два пассажира", - сообщили в оперативных службах.

Ранее в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщалось, что ВСУ в 16:25 мск выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из реактивной системы залпового огня.

В предыдущий раз об обстреле Ворошиловского района Донецка сообщалось 18 сентября. Тогда украинские войска нанесли удар по административным зданиям в центре города.

Ранее ТАСС сообщали в оперативных службах ДНР, что в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, по предварительным данным, пострадали не менее шести человек, есть погибшие. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация