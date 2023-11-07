В Саратовской области главврача осудили условно после гибели ребенка из-за обрушения стены

В СК отметили, что должностное лицо не осуществляла осмотр зданий, не принимала мер для постановки на бухгалтерский учет или сноса аварийного гаража

САРАТОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Суд признал главного врача одного из учреждений в Саратовской области виновной в халатности, которая привела к гибели ребенка. Женщину приговорили к одному году лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Татищевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 66-летнего главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Петровском районе". Она признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). <…> Суд назначил подсудимой наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в мае 2021 года несовершеннолетний во время игры со сверстниками попытался через отверстие в стене пробраться в гараж, расположенный на территории филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Петровском районе" в Татищеве. В этот момент на него обрушилась кирпичная кладка стены гаража. Как сообщалось ранее, в результате погиб 11-летний мальчик.

В следственном управлении СК РФ по региону отметили, что должностное лицо не осуществляла осмотр зданий, не принимала мер для постановки на бухгалтерский учет или сноса аварийного гаража.