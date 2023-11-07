Никто из учащихся не пострадал в результате задымления в школе на юге Москвы

Детей и персонал эвакуировали

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пострадавших в результате задымления в школе №1450 на юге Москвы нет, сообщила ТАСС директор школы Светлана Агашкова.

Ранее ТАСС сообщили в экстренных службах, что эвакуация детей и персонала проводится в школе на Фруктовой улице на юге Москвы в связи с задымлением.

"Возгорание потушили до приезда специалистов. С ребятами все в порядке, никто не пострадал. Образовательный процесс продолжился в штатном режиме", - сказала Агашкова.

Она уточнила, что в одном из корпусов школы произошло небольшое возгорание лампы. Администрация учебного заведения вызвала экстренные службы и начала организованную эвакуацию - здание оперативно покинули 90 детей и 30 сотрудников школы.