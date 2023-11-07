7 ноября, 16:36
Палестино-израильский конфликт

ABC: в Калифорнии во время спора на митинге умер пожилой еврей

По данным телеканала, мужчину ударили по голове

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Пожилой еврей умер от удара по голове на митинге в штате Калифорния во время конфликта между пропалестинскими и произраильскими демонстрантами. Об этом сообщил телеканал ABC.

Читайте также
Попытки освободить заложников и обмены ударами. Месяц с начала конфликта в Палестине

По его данным, 69-летний мужчина умер после ссоры с человеком, который поддерживал Палестину. Как отмечает телеканал, в минувшие выходные два митинга - в поддержку Палестины и Израиля - прошли в одном месте, между участниками произошла ссора. Получивший травму человек был доставлен в больницу, но спасти его не удалось, уточняет ABC.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен ростом антисемитизма и антимусульманских настроений в мире на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Генсек ООН также указал на необходимость, несмотря на конфликт, "сохранять общую человечность". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация