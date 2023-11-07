7 ноября, 16:40

В Кирове задержали мужчин, избивших девушку у подъезда

По факту нанесения побоев продолжается проведение проверки

КИРОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Кирове задержали двух мужчин, избивших девушку у подъезда, сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

"Сотрудниками полиции задержаны участники конфликта на улице Потребкооперации города Кирова, видео которого было распространено в социальных сетях. В ночь на 5 ноября по сообщениям очевидцев дежурной частью УМВД России по городу Кирову на место был направлен патрульный наряд. Двое мужчин были доставлены в отдел полиции, они были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

По факту нанесения побоев продолжается проведение проверки. 

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РоссияКировская область
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